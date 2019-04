Dit is óók het moment van Donny van de Beek

Door Daniël Dwarswaard



Bij Ajax gaat het vaak over Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Of anders over Dusan Tadic, Hakim Ziyech of David Neres. Maar vanavond is ook het moment van Donny van de Beek. Hoe langer het seizoen duurt, hoe beter de middenvelder gaat spelen. Onvermoeibaar en zo vaak op de juiste plek. Van de Beek maakt naam in Europa. Natuurlijk door zijn doelpunt in de uitwedstrijd tegen Juventus, maar vooral door zijn manier van spelen. Een alleskunner die in de vorm van zijn leven steekt.