Dit is waarom Jaap Stam opstapte bij Feyenoord

Vertrek uit de KuipAnderhalve week na zijn vertrek bij Feyenoord heeft Jaap Stam bij het RTL7-programma VTBL voor het eerst gereageerd op zijn periode in de Kuip. ,,Feyenoord wilde me niet kwijt. Dat waardeerde ik erg, omdat ook technisch directeur Sjaak Troost en president-commissaris Toon van Bodegom er echt iets van wilden maken, ondanks de groepjes en groeperingen binnen de club. Maar mijn besluit stond al vast.”

Volgens Stam is de achterliggende gedachte van zijn opstappen kraakhelder. ,,Het is heel simpel. Ik heb een bepaalde visie. Daar ben ik continu mee bezig. Maar als blijkt dat dat moeilijk gaat, of eigenlijk helemaal niet lukt, dan houdt het op. Toen heb ik een dag na Ajax het besluit genomen. Kijk, een club heeft visie nodig. Van de jongste jeugd tot de top van een club moet iedereen hetzelfde voor ogen hebben. Dat gebeurde niet. Misschien hadden we vol op de verdediging moeten spelen, maar mijn gedachtengang is vanuit voetbal.”

Quote Dat Jan-Arie van der Heijden zei dat ik zelf geen besluiten nam, klopt niet. Jaap Stam Oververhitte fans bij de spelersbus, geen samenwerking van Van Bodegom en Troost, geen klik met de spelersgroep, volgens Stam was het allemaal niet de reden van zijn vertrek na achttien duels als trainer van Feyenoord. ,,Bus? Niets mee te maken? We weten allemaal hoe supporters zijn. Kortzichtig. Dat begrijp ik aan de ene kant best wel. Maar aan de andere kant geven ze je geen tijd. Dan kunnen ze niet accepteren in welke situatie de club zich bevindt. Dat is jammer. Ook voor spelers. Als fans zich op een bepaalde manier gedragen, vinden spelers het soms heel moeilijk om dan te presteren. Krijg je steun, gaat dat een stuk gemakkelijker.”

,,De band met de spelers niet goed? Absoluut niet. Die was goed. De spelers als persoonlijkheden waren echt hartstikke goede gasten. Dat Jan-Arie van der Heijden zei dat ik zelf geen besluiten mocht nemen, klopt ook niet. Ik had met Jan-Arie echt een goede band. Ik had met hem afspraken gemaakt aan het begin van het seizoen. Dat ik koos voor Ié en waarom. Maar die beslissing nam ik zelf. Zou ik dat niet doen verloochen ik mijn eigen filosofie."