Dit moet je alvast weten over het WK 2019 in Frankrijk

Er zijn negen stadions in negen verschillende speelsteden bij het WK 2019. De openingswedstrijd is in het Parc des Princes (48.583 plaatsen) in Parijs. De halve finales en de finale worden gespeeld in het Parc Olympique Lyonnais (59.186 plaatsen) in Lyon. De strijd om het brons wordt gespeeld in de Allianz Riviera (35.624) in Nice. De overige zes stadions zijn het Stade de la Mosson (32.900) in Montpellier, Roazhon Park (29.164) in Rennes, Stade Océane (25,178) in Le Havre, Stade du Hainaut (25.172) in Valenciennes, Stade Auguste-Delaune (21.127) in Reims en Stade des Alpes (20.068) in Grenoble. Vijf van de negen speelsteden bevinden zich dus in het bovenste kwart van Frankrijk.