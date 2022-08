Dit staat er vanavond op het spel voor AZ en Twente in Conference League

FC Twente keert na acht jaar afwezigheid terug in een Europees clubtoernooi en neemt het vanaf 20.00 uur in Belgrado op tegen FC Cukaricki. De Enschedeërs eindigden vorig seizoen als vierde in de eredivisie - één plek hoger dan AZ - en stromen daardoor later in het toernooi in. FK Cukaricki werd derde in Servië, achter kampioen Rode Ster Belgrado en nummer 2 Partizan Belgrado.