Dit valt er voor Ajax nog te winnen bij Besiktas

Berghuis laat zien waarom Ajax deze zomer terecht een paar miljoen meer voor hem betaalde

Steven Berghuis (29) gidste Ajax na het missen van de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en de laatste kwalificatieduels van Oranje naar rendement, winst en de koppositie. Hoe een Feyenoorder na een controversiële transfer in no-time een onbetwiste basisspeler werd in Amsterdam.

22 november