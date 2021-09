Dit veranderde Louis van Gaal in zijn eerste week als bondscoach van Oranje

Door Maarten Wijffels



1 - Onder Van Gaal mag Memphis Depay écht een zwervende spits zijn.

Nederland - Turkije was amper tien minuten oud toen Memphis Depay al zeker vier ballen was komen vragen op het middenveld. Tot voor kort had het tot kritiek geleid: hij stond weer overal, Memphis, behalve in de spits. Maar zou er ooit sneller ergens een sentiment zijn gekanteld? Louis van Gaal heeft het juist omgedraaid. Het vertrekpunt bij hem is dat een intuïtieve speler als Memphis verplicht moet zwerven. Maar: wel zo dat het elftal er ook wat aan heeft. En dat is wanneer andere spelers in de spits opduiken zodra Memphis aan de wandel gaat. Ronald Koeman had Georginio Wijnaldum als ‘lopende’ nummer 10 in de rug van Memphis, Van Gaal voegt nu zo’n tweede type toe met Davy Klaassen. Wat was het gisteren genieten van hun onderlinge dynamiek.