Dit waren de meest spraakmakende wintertransfers in Brabant

In

Alexander Isak (Willem II, gehuurd tot medio 2019)

We trappen af met Alexander Isak , die door Willem II voor zes maanden wordt gehuurd van de Duitse lijstaanvoerder Borussia Dortmund. Isak (19) staat al jaren te boek als een groot talent en speelde tot op heden twee interlands voor Zweden, waarin hij één keer scoorde. Omdat zijn kansen op speeltijd in Dortmund gering waren, besloot de rappe aanvaller om ervaring op te doen in Tilburg. Maakte indruk in zijn debuutwedstrijd tegen FC Utrecht (0-1 winst).

Vincent Vermeij (FC Den Bosch, gehuurd tot medio 2019 met optie tot koop)

Van De Graafschap naar Heracles Almelo naar FC Den Bosch. Vincent Vermeij is geen onbekende in de eredivisie, het podium waarop de Bosschenaren volgend jaar zo graag willen acteren. De 24-jarige Vermeij maakte voor zijn twee vorige clubs al negentien doelpunten in de koningsklasse van het Nederlandse voetbal. Lukt het hem een treetje lager om de promotiedroom van FC Den Bosch te verwezenlijken?

Stijn Spierings (RKC Waalwijk, contract tot medio 2020)

Als achttienjarig broekie debuteerde Stijn Spierings namens AZ tegen de latere landskampioen PSV. De ontwikkeling van de nu 22-jarige Spierings, die drie interlands voor Oranje onder 19 achter zijn naam heeft staan, stokte in Alkmaar en later bij Sparta. Hoopt zijn talent de komende anderhalf jaar bij het ambitieuze RKC Waalwijk weer te kunnen oproepen.

Uit

Fran Sol (Van Willem II naar Dinamo Kiev, contract tot medio 2023)

Met pijn in het hart namen Willem II en Tilburg deze winter afscheid van Fran Sol. De spits maakte in zijn tweeënhalf jaar durende periode in het Koning Willem II Stadion een onuitwisbare indruk en koos voor een lucratieve transfer naar Dinamo Kiev, dat nog actief is in de Europa League. Willem II blijkt minder afhankelijk van de Spanjaard dan gevreesd: beide duels na de winterstop werden gewonnen.

Frenkie de Jong (Van Ajax naar FC Barcelona, contract tot medio 2024)

Oké, de transfer van Frenkie de Jong loopt weliswaar via Ajax en niet via Willem II en RKC Waalwijk, maar de Brabantse buren houden wél een flinke zakcent over aan de transfer van de international naar het grote FC Barcelona. Wat heet: van de 86 miljoen inclusief bonussen die de Spaanse landskampioen overmaakt naar Amsterdam, vloeit liefst 8,6 miljoen euro naar Willem II en 5,2 miljoen euro naar RKC Waalwijk. Een enorme klapper voor de beide Brabantse clubs.

Mattijs Branderhorst (Van Willem II naar NEC, verhuurd tot medio 2019)

Afgelopen seizoen nog maandenlang eerste doelman van Willem II, nu op huurbasis naar de tobbende eerstedivisionist NEC. Mattijs Branderhorst verloor vorig jaar zomer de concurrentiestrijd met Timon Wellenreuther en moest het de eerste seizoenshelft doen met een rol op het tweede plan. Branderhorst werd al eens verhuurd aan MVV, maar keepte in Maastricht slechts zes duels. Bij Willem II stond hij in totaal 27 keer onder de lat.

Volledig scherm Frenkie de Jong poseert met het shirt van Barcelona. © FC Barcelona

Overzicht

Willem II

In: Alexander Isak (Borussia Dortmund, Renato Tapia (Feyenoord), Marios Vrousai (Olympiakos), Vangelis Pavlidis (VfL Bochum)

Uit: Fran Sol (Dinamo Kiev), Mattijs Branderhorst (NEC), Dimitris Kolovos (Omonia Nicosia)

FC Den Bosch

In: Vincent Vermeij (Heracles Almelo), Brahim Darri (NEC), Levan Jordania (FC Eindhoven), Jurich Carolina (NAC)

Uit: Ikér Hernández (Bolívar), Rúben Rodrigues (De Treffers), Albin Gashi (Rapid Wien), Jeremy Fernandes (FK Jelgava)

RKC Waalwijk

In: Stijn Spierings (Sparta), Sylla Sow (Jong FC Utrecht), Kees Heemskerk (transfervrij)

Uit: Jan Lammers (Borneo FC)

TOP Oss

In: Olivier Rommens (NAC), Sjoerd Overgoor (Go Ahead Eagles), Enzo Stroo (FC Volendam), Jonathan Waterberg (transfervrij)

Uit: Dani Centen (JVC Cuijk), Maikel Verkoelen (Helmond Sport), Patrick Nkoyi (Grindavík)