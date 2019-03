Dit was het weekend van de keepers en van Vlap

Michel Vlap van Heerenveen en Mickey van der Hart van PEC Zwolle kregen dit weekeinde met een acht het hoogste cijfer van de eredivisie. Ook Sam Lammers, Lars Unnerstall en David Neres waren in vorm. Zij kregen een 7,5. Bij liefst vier van de negen duels werd een keeper tot man of the match verkozen.

Minder goed scoorden de verdedigers van de staartploegen. Ted van de Pavert van De Graafschap, Erik Palmer-Brown van NAC en Michael Pinto van Fortuna Sittard scoorden een 4.

FC Utrecht – FC Groningen 0-0

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6, Letschert 6, Janssen 6, Gavory 6,5; Van Overeem 5,5 (67. Boussaid -), Gustafson 6, Van de Streek 6; Kerk 5,5, Kramer 6, Bazoer 5 (80. Venema-).

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Chabot 6 Handwerker 6; Reis 6, Memisevic 6, Bel Hassani 6 (87. Hrustic -), Bruns 5,5; Sierhuis 5 (73. El Hankouri -), Mahi 5,5 (89. Gladon -).



Scheidsrechter Kuipers: 6

Man of the match: Sergio Padt zorgde ervoor dat FC Groningen geen doelpunt hoefde te slikken in de Galgenwaard. Hij voorkwam een doelpunt van Michiel Kramer met een schitterende redding.

Volledig scherm Sergio Padt hield zijn doel schoon. © BSR Agency

VVV – Excelsior 1-0

VVV: Unnerstall 7,5; Rutten 6,5, Van Bruggen 6, Röseler 7, Kum 6; Van Ooijen 6, Post 6,5 (72. Linthorst -), Seuntjens 6; Opoku 6 (89. Grot -), Mlapa 5, Joosten 5,5.

Excelsior: Damen 6; Fortes 5,5, Mattheij 6,5, Oude Kotte 6,5, Burnet 6,5 (86. Anderson); Koolwijk 6, Schouten 7, Messaoud 6 (77. Mahmudov -); Edwards 6, El Hamdaoui 5 (74. Ómarsson -), Bruins 6.



Scheidsrechter Blom: 6,5

Man of the match: Lars Unnerstall blijft dit seizoen de belangrijkste kracht van VVV. De doelman verrichte tegen Excelsior enkele fabelachtige reddingen die bij een doorsnee keeper gewoon een doelpunt waren geweest.

Volledig scherm Lars Unnerstall viert de 1-0 van VVV. © BSR Agency

PSV - NAC 2-0

PSV: Zoet 6; Dumfries 5, Schwaab 6,5, Viergever 6,5, Angeliño 6,5; Rosario 5,5, Hendrix 5 (67. Sadílek -), Ihattaren 7 (82. Pereiro -); Gakpo 6,5 (68. Malen -), De Jong 6,5, Bergwijn 6.

NAC: Van Leer 6; Van Anholt 5,5, Koch 4,5, Dervite 5,5 (90. Kastaneer -), Palmer-Brown 4, Gersbach 5; Nijholt 5, El Allouchi 5; Lundqvist 6 (78. Mühren -), Korte 5 (65. Rosheuvel -), Te Vrede 5.



Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5

Man of the match: Mo Ihattaren is één van de nieuwelingen die nieuw elan brengt bij PSV. Bijna had hij zijn eerste assist op zijn naam in de eredivisie maar het doelpunt van Luuk de Jong werd afgekeurd.

Volledig scherm Mohammed Ihattaren in duel met Mounir El Allouchi. © BSR Agency

ADO Den Haag – Heerenveen 2-3

ADO: Zwinkels 6,5; Troupée 5,5 (56. Malone 5), Beugelsdijk 5, Kanon 4,5 (56. Pinas 5), Meijers 5,5; Immers 6,5, El Khayati 6,5, Bakker 6 (75. Goppel -); Goossens 6, Necid 5,5, Becker 6,5.

Heerenveen: Hahn 6,5; Hornkamp 5 (79. Schmidt -), Høegh 6, Dresevic 5,5, Woudenberg 6; Rienstra 6,5, Vlap 8, Kobayashi 6 (74. Schaars -); Van Bergen 6 (78. Van Amersfoort -), Lammers 7,5, Johnsen 6,5.



Scheidsrechter Martens: 5

Man of the match: De tandem Vlap/Lammers wordt steeds beter. Vlap scoorde tegen ADO twee keer (waarvan één op aangeven van Lammers).

Volledig scherm Koningskoppel Sam Lammers-Michel Vlap. © BSR Agency

Willem II – De Graafschap 3-2

Willem II: Wellenreuther 6,5; Dankerlui 6,5, Lewis 7, Peters 6, Palacios 5; Llonch 6 (70. Anita 6), Crowley 7 (89. Saddiki -), Tapia 6,5; Vrousai 6,5, Isak 7, Pavlidis 6,5.

De Graafschap: Bertrams 6; Owusu 5, Straalman 4,5, Van de Pavert 4, Tutuarima 5,5; Matusiwa 5,5, Vet 5 (70. Bakker -), El Jebli 6; Narsingh 5 (63. Van Mieghem -), Bahoui 5, Burgzorg 5.



Scheidsrechter: Blank 7,5

Man of the match: Fernando Lewis maakte zaterdagavond voor het eerst sinds 25 oktober 2014 weer een doelpunt in de eredivisie. Hij is dan ook van aanvaller verworden tot een verdediger. Tegen De Graafschap stond hij opgesteld in het centrum van de verdediging.

Volledig scherm Fernando Lewis maakte de 3-1. © BSR Agency

PEC Zwolle – AZ 0-0

AZ: Bizot 7; Svensson 5, Vlaar 5,5, Koopmeiners 5, Ouwejan 5.5; Midtsjo 5,5, Til 5, Maher 5; Stengs 6, Seuntjens 5,5, Idrissi 5.

PEC Zwolle: Van der Hart 8; Ehizibue 6, Lam 6, Lachman 6, Paal 6; Hamer 6,5, Clement 5,5, Namli 6,5; Elbers 6 (67. Van Crooij -), Thy 5 (73. Flemming -), Van Duinen 6 (88. Leemans-).



Scheidsrechter Makkelie: 7

Man of the match: In het duel der doelmannen won PEC Zwolle-keeper Mickey van der Hart nipt van AZ-doelman Marco Bizot.

Volledig scherm Mickey van der Hart is een van de uitblinkers van het weekend. © BSR Agency

Vitesse – Feyenoord 1-1

Feyenoord: Delle 6,5; St. Juste 5 (69. Botteghin -), Martina 6, Van der Heijden 6, Haps 6; Clasie 5,5, Toornstra 5,5, Kökcü 6,5 (76. Jørgensen -); Berghuis 5, Van Persie 6, Larsson 6.

Vitesse: Eduardo 7; Karavaev 6, Van der Werff 6, Doekhi 6, Clark 6; Ødegaard 6,5, Bero 5,5, Foor 5,5 (46. Serero 6), Büttner 6,5 (80. Gong -); Dauda 6,5 (62. Buitink -), Linssen 5,5.



Scheidsrechter Manschot: 6

Man of the match: Vitesse-keeper Eduardo voorkwam dat zijn team alsnog een nederlaag leed tegen Feyenoord.

Volledig scherm Eduardo was een plaag voor de Feyenoord-aanval. © BSR Agency

FC Emmen – Heracles 1-1

FC Emmen: Scherpen 6, Veendorp 6,5 (76. Bannink), Lukic 6, (64. Braken -), Bakker 6, Bijl 7, Ben Moussa 6,5 (83. Slagveer -), De Leeuw 6.6, Chacon 6,5, Cavlan 6.5, Jansen 7, Arias 7.

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 4,5, Rossmann 5,5, Van den Buijs 5,5, Czyborra 5,5 (90. Duarte -) ; Osman 5,5, Van Nieff 5 (46. Droste 5,5), Merkel 6; Kuwas 5,5 (64. Van Hintum), Dalmau 6, Peterson 5,5.



Scheidsrechter Mulder: 6

Man of the match: Glenn Bijl gaf uiteindelijk de beslissende voorzet op invaller Sven Braken die het gelijkspel voor Emmen mogelijk maakte.

Volledig scherm Glenn Bijl gaf de assist bij de 1-1 van Braken. © BSR Agency

Ajax – Fortuna Sittard 4-0

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5, De Ligt 6,5, Blind 6,5, Tagliafico 6,5 (67. Sinkgraven -); Van de Beek 6,5, De Jong 7 (46. Schöne 6,5), Neres 7,5, Ziyech 7 (73. Labyad -),Tadic 7; Dolberg 6,5.

Fortuna Sittard: Koselev 6; Mac-Intosch 5, Ninaj 4,5, Rodriguez 5, Pinto 4; Balic 4,5, Smeets 5, Diemers 5,5 (77. Hutten -), El Messaoudi 5 (86. Ramirez -); Novakovich 5, Lamprou 5 (73. Ciss -).



Scheidsrechter Kamphuis 6,5

Man of the match: Van alle Ajacieden kwam David Neres het meest dichtbij de vorm die de ploeg midweeks etaleerde tegen Real Madrid in Bernabéu. De Braziliaan scoorde ook weer eens. Twee keer zelfs.