Dit zijn de afwezigen en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club

In speelronde 24 wordt de strijd in de top en de kelder van de eredivisie in volle hevigheid hervat. De titelkandidaten nemen het op tegen clubs uit de middenmoot en de onderste regionen van de eredivisie. Met FC Utrecht - Fortuna Sittard en Vitesse - AZ zijn er vanavond al twee duels. Lees hier hoe jou favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar deze speelronde.

De cijfers van de eredivisie

FC Volendam - FC Emmen (morgen, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Volendam: Volendam-trainer Wim Jonk heeft te maken met twee geschorste spelers tegen FC Emmen. De afwezigheid van Oristanio valt hem zwaar. ,,Hem heb ik er het liefst elke dag bij”, zei hij onlangs.

Afwezig: Bilal Ould-Chikh (twijfelgeval), Plat (geschorst), Oristanio (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Stankovic; Buur, Mbuyamba, Flint, Benamar, Murkin; Eiting, Twigt, Antonucci; Van Mieghem, Mühren



Bijzonderheden FC Emmen: Middenvelder Jari Vlak speelt tegen de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Verdediger Mike te Wierik keert terug van een schorsing.

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes, Darfalou. Bouchouari (twijfelgeval), Araujo (twijfelgeval)

Vermoedelijke opstelling: Van der Hart; Veendorp, Te Wierik, Veldmate, Dirksen; Vlak, Bernadou, Diemers; Romeny, Hoesen, Zivkovic

Feyenoord - FC Groningen (morgen, 20.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Feyenoord-coach Arne Slot heeft de Pool Sebastian Szymanski weer bij de wedstrijdselectie. De middenvelder keek een paar weken noodgedwongen toe met een knieblessure, maar trainde de afgelopen dagen weer voluit mee. Slot vindt de Pool klaar voor een eventuele invalbeurt, luttele dagen voor Feyenoord naar Warschau trekt voor de Europese ontmoeting met Sjaktar Donetsk.

Afwezig: Bijlow (pols), Walemark (bovenbeen)

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Dilrosun, Kökçü; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi



Bijzonderheden FC Groningen: Ragnar Oratmangoen liep afgelopen week op de training een lichte hersenschudding op. Voor hem komt het duel tegen Feyenoord nog te vroeg.

Afwezig: Bech Sørensen, Abraham, Antman, Oratmangoen

Vermoedelijke opstelling: Verrips; Van Gelderen, Blokzijl, Balker, Willems; Suslov, Hove, Irandust; Manu, Pepi, Määttä

Goal Alert

FC Twente - SC Heerenveen (morgen, 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Joshua Brenet maakt tot maandag geen deel uit van de selectie van FC Twente. De rechtervleugelverdediger is om disciplinaire redenen geschorst. „Hij is niet goed met zijn wissel tegen PSV omgegaan”, zegt trainer Ron Jans.

Afwezig: Zerrouki, Sadilek, Brama, Rots, Kjölö, Brenet, Misidjan (twijfelgeval), Salah-Eddine (twijfelgeval)

Vermoedelijke opstelling: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Smal; Vlap, Salah-Eddine, Steijn; Cerny, Van Wolsfwinkel, Cleonise



Bijzonderheden SC Heerenveen: Andries Noppert is al weken geblesseerd, maar wel opgenomen in de voorselectie van Oranje. Thom Haye is nog steeds ziek.

Afwezig: Van Beek, Noppert, Haye, Van Hooijdonk

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Ewijk, Bruma, Bochniewicz, Köhlert; Tahiri, Olsson, Al Hajj; Sahraoui, Van Amersfoort, Nunnely

Excelsior - Sparta (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior is al sinds 2006 ongeslagen tegen stadsgenoot Sparta. Sindsdien wonnen de Kralingers vijf keer en werd er tweemaal gelijkgespeeld. Captain Redouan El Yaakoubi keert terug van een schorsing. Naast hem in de defensie is het zeer de vraag of Sven Nieuwpoort op tijd fit is.

Afwezig: Donkor (knie), Pierie (spierblessure), Awoudja (blessure), Besuijen (hamstringblessure), Nieuwpoort (twijfelgeval), Markelo (twijfelgeval), Fein (hamstringblessure)

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Naujoks, Goudmijn; Azarkan, Agrafiotis, Lamprou



Bijzonderheden Sparta: Sparta-aanvoerder Adil Auassar is voor drie wedstrijden geschorst (plus één voorwaardelijk) voor het uitdelen van een klap aan Sean Klaiber van FC Utrecht. Mike Eerdhuijzen (22) speelt op zijn plek tegen Excelsior, Vitesse en FC Emmen.

Afwezig: Auassar (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Kitolano, Verschueren, De Guzmán; Van Crooij, Lauritsen, Saito

Volledig scherm Mike Eerdhuijzen. © Pro Shots / Mischa Keemink

RKC - PSV (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden RKC: Voor Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali is het een weerzien met hun oud-spitsentrainer Ruud van Nistelrooij. Met dat tweetal in de ploeg verloor PSV in 2014 voor het laatst van RKC.

Afwezig: Biereth (geblesseerd), Adewoye (geschorst)

Vermoedelijke opstelling: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Nieuwpoort, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer



Bijzonderheden PSV: PSV heeft de afgelopen weken wat vaste vorm gekregen en wil tegen RKC opnieuw de volle mep. Joël Drommel keept weer in de eredivisie, omdat zijn collega Walter Benitez geblesseerd is geraakt. Drommel keepte dit seizoen al wel in het bekertoernooi en in de Europa League.

Afwezig: Sávio, Fofana, Hazard, Benitez, Mauro Júnior, Til (twijfelgeval)

Vermoedelijke opstelling: Drommel; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; Bakayoko, De Jong, Silva

Ajax - NEC (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax boekte tegen Vitesse de 1499ste eredivisiezege in de clubgeschiedenis. Bij een overwinning op NEC bereikt de kampioen als eerst de mijlpaal van 1500.

Afwezig: Kaplan (knie)

Vermoedelijke opstelling: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Wijndal; Berghuis, Taylor, Klaassen; Kudus, Tadic, Bergwijn; Tadic



Bijzonderheden NEC: Jasper Cillessen keert voor het eerst als speler van de tegenstander terug bij Ajax. De doelman hield in zijn laatste drie competitiewedstrijden de nul. Hij zette slechts twee keer een langere reeks neer, beide keren in dienst van Ajax (vier in 2013 en vijf in 2015). De laatste NEC-keeper met vier clean sheets op rij was Gábor Babos in 2006.

Afwezig: Roefs, De Wolf

Vermoedelijke opstelling: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Dimata, Mattsson

SC Cambuur - Go Ahead Eagles (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Cambuur mist aanvoerder Mees Hoedemakers tegen Go Ahead Eagles vanwege zijn rode kaart tegen AZ. Mitchell Paulissen keert juist weer terug van een schorsing.

Afwezig: Gullit, Sambissa, Van der Meer, Hoedemakers (geschorst), Van der Water, Tol, Bangura (twijfelgeval)

Vermoedelijke opstelling: Ruiter; Schmidt, Bergsma, Smand, Van Wermeskerken; Van Kaam, Paulissen, Foor; Breij, Johnsen, Mahi



Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Oppegard; Fernandes, Idzes, Rommens, Edvardsen; Lidberg, Stokkers

Afwezig: Kuipers (elleboog), Adekanye (geschorst), Willumsson (onbekend)

Vermoedelijke opstelling: Go Ahead Eagles kwam in de eredivisie in vijf wedstrijden nog niet tot een zege in Leeuwarden. Vier keer ging Go Ahead Eagles onderuit bij Cambuur en een keer eindigde het onderlinge treffen in een gelijkspel.

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

