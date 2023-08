Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord en PSV in de Champions League

Hoe werkt de loting precies?

In totaal zijn er 32 Champions League-deelnemers, waarvan er 26 zich rechtstreeks kwalificeerden. De overige zes clubs legden de voorrondes met succes af. Zij worden over acht poules verdeeld in groepen van vier. In de groepsfase kunnen clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar spelen. Ook als er sprake is van politieke gevoeligheid zullen ploegen niet in dezelfde groep zitten ook andere restricties kunnen gelden. Die worden dan voor begin van de loting bekendgemaakt.



In pot 1 zitten zeven landskampioenen, waaronder Feyenoord, en de winnaar van de Europa League van afgelopen seizoen (Sevilla). Dat is op papier ook gunstig voor Feyenoord dat hierdoor enkele topclubs ontloopt in de groepsfase. De rest wordt ingedeeld op basis van de coëfficiënten. Hierdoor kan het zijn dat topclubs misschien wel in pot 3 of 4 belanden, omdat ze de laatste jaren minder presteerden in Europa.

Pot 1: Manchester City, Bayern München, Sevilla, FC Barcelona, Benfica, Feyenoord, Paris Saint-Germain, Napoli

Pot 2: Manchester United, Real Madrid, Internazionale, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal

Pot 3: Sjachtar Donetsk, Red Bull Salzburg, AC Milan, Braga, PSV, Lazio, Rode Ster Belgrado, FC Kopenhagen

Pot 4: Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle United, FC Antwerp, Union Berlin, Lens

Voor Nederland is het weer even geleden dat er twee Nederlandse clubs meedoen in de Champions League. De laatste keer was in 2018. Precies vijf jaar en één dag geleden kwalificeerde PSV zich naast Ajax door af te rekenen met BATE Borisov in de laatste voorronde. De laatste keer dat er twee Nederlandse clubs in de groepsfase zaten, maar Ajax niet, was in 2001. Toen waren het ook PSV en Feyenoord.

Debutant in Champions League

FC Antwerp maakt als enige club zijn debuut in het miljardenbal. De club waar Mark van Bommel hoofdtrainer is en Marc Overmars technisch directeur vierde na een krankzinnige slotfase de eerste landstitel in dik zestig jaar. De Belgische kampioen stroomde in de laatste voorronde in en klopte AEK Athene over twee duels.

Volledig scherm Mark van Bommel is blij. Met FC Antwerp heeft hij de Champions League bereikt. © BELGA

Speeldata

De clubs openen op dinsdag 19 of woensdag 20 september de jacht op Wembley, het iconische stadion in Londen waar de finale wordt gespeeld op zaterdag 1 juni. Dit zijn de overige data:



Speelronde 1: dinsdag 19 of woensdag 20 september

Speelronde 2: dinsdag 3 of woensdag 4 oktober

Speelronde 3: dinsdag 24 of woensdag 25 oktober

Speelronde 4: dinsdag 7 of woensdag 8 november

Speelronde 5: dinsdag 28 of woensdag 29 november

Speelronde 6: dinsdag 12 of woensdag 13 december

De loting vindt plaats op donderdag plaats om 18.00 uur en is te volgen via deze site.

