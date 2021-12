Dit zijn tops en flops van de eerste seizoenshelft in de eredivisie

Het is winterstop. Tijd voor de eredivisievoetballers om terug te kijken op de eerste seizoenshelft. Wie luidt 2021 het fijnste uit? En welke voetballers kijken ernaar uit om zich in de tweede seizoenshelft wél van hun beste kant te laten zien?

Weinigen zullen voor het seizoen gedacht hebben dat een op het oog vrij gewone verdediger zonder opsmuk het AD-klassement van ‘beste speler van het seizoen’ zou leiden. Maar Gernot - de voetballende apotheker – Trauner van het verrassend goed presterende Feyenoord verzamelt dit seizoen de zevens alsof het niks is en stelt daar precies 0 onvoldoendes tegenover. De Oostenrijker blijft er een andere surprise mee voor.

Lees ook PSV, Ajax en Feyenoord goed vertegenwoordigd in laatste Elftal van de Week van 2021

Nummer twee Ibrahim Sangaré is namelijk een al even verrassend verhaal. Vorig seizoen werd er nog geregeld geringschattend gedaan over de voetballende kwaliteiten van de Ivoriaanse middenvelder, nu zit zijn trainer al met de handen in het haar hoe hij de afwezigheid van Sangaré moet opvangen als hij straks weg is voor de Afrika Cup. Dat de traditionele topdrie in de eerste helft van het seizoen in ere is hersteld is ook goed terug te zien in de toptien van het spelersklassement. Slechts Owen Wijndal van AZ en Lars Unnerstall weten er ternauwernood een plaatsje in te bemachtigen.

Top 10

1. Gernot Trauner (Feyenoord) 6,87 (15)

2. Ibrahim Sangaré (PSV) 6,82 (14)

3. Justin Bijlow (Feyenoord) 6,70 (15)

4. Fredrik Aursnes (Feyenoord) 6,65 (13)

5. Jurriën Timber (Ajax) 6,62 (17)

6. Noussair Mazraoui (Ajax) 6,61 (14)

7. Lisandro Martinez (Ajax) 6,57 (14)

8. Cody Gakpo (PSV) 6,54 (12)

9. Remko Pasveer (Ajax) 6,53 (15)

10. Owen Wijndal (AZ) 6,50 (16)

Lars Unnerstall (FC Twente) 6,50 (16)

Flop 10

1. Lennart Thy (Sparta) 5,11 (14)

Vito van Crooy (Sparta) 5,11 (14)

3. Rico Strieder (PEC Zwolle) 5,19 (13)

4. Sam Kersten (PEC Zwolle) 5,27 (13)

5. Ulrik Jenssen (Willem II) 5,36 (18)

6. Leeroy Owusu (Willem II) 5,37 (15)

7. Thomas van den Belt (PEC Zwolle) 5,38 (12)

8. Deroy Duarte (Fortuna Sittard) 5,38 (17)

9. Roel Janssen (Fortuna Sittard) 5,42 (12)

10. Bryan Smeets (Sparta) 5,42 (18)

Volledig scherm Lennart Thy (de slechtste speler van de eerste seizoenshelft) in duel met Gernot Trauner (de beste speler van de eerste seizoenshelft). © Pim Ras Fotografie

Vito van Crooy maakte op de valreep, op de laatste speeldag in de allerlaatste eredivisiewedstrijd voor de winterstop, nog zijn tweede goal van het seizoen voor Sparta, maar dat kon hem niet van de koppositie in het klassement van de flops van de eerste seizoenshelft helpen. Hij staat er niet alleen, ook ploeggenoot en spits Lennart Thy (ook slechts 2 goals dit seizoen) heeft een even twijfelachtig gemiddelde gehaald. Het tekent het teleurstellende seizoen dat Sparta tot nu toe beleeft.

Scheidsrechters

1. Danny Makkelie 6,27 (15)

2. Allard Lindhout 6,25 (12)

Bas Nijhuis 6,25 (12)

4. Pol van Boekel 6,17 (9)

5. Jeroen Manschot 6,04 (12)

Serdar Gözübüyük 6,04 (12)

7. Dennis Higler 5,71 (14)

8. Jochem Kamphuis 5,56 (9)

9. Martin van den Kerkhof 5,55 (11)

Geen man op het voetbalveld die meer kritiek krijgt te verduren dan de scheidsrechter. Maar Danny Makkelie het minst van allemaal, volgens het AD-klassement. Kleine aantekening op het rapport: de laatste twee cijfers op het rapport waren matig (een 5,5, en een 4,5), dus zijn ruime voorsprong is tanende. De nummer 1-positie van Makkelie mag geen verrassing zijn, helemaal niet nu Bjorn Kuipers definitief is gestopt.

Elftal van de Seizoenshelft:

Volledig scherm Het elftal van de eerste seizoenshelft. © AD

Beste spelers per club

Ajax - Jurriën Timber 6,62

De meest constante speler van landskampioen Ajax is niet de fabelachtige Antony en de nooit verzakende aanvoerder Dusan Tadic maar Jurriën Timber die zijn carrière na het seizoen van zijn doorbraak nog steeds van een stijgende lijn voorziet.

AZ - Owen Wijndal 6,50

Hij begon geblesseerd aan het seizoen terwijl het EK ook nog in een sof eindigde voor hem, maar Owen Wijndal heeft zich teruggevochten en nadert steeds meer zijn best denkbare vorm.

Cambuur - Jamie Jacobs 6,19

Bij het verrassend goed presterende Cambuur is de nog betrekkelijk onbekende Jamie Jacobs uitgegroeid tot makkelijk scorende middenvelder die aanhaakt bij het eredivisieniveau.

Volledig scherm Jamie Jacobs. © Pro Shots / Niels Boersema

Feyenoord - Gernot Trauner 6,87

Met Gernot Trauner achterin is het voor Feyenoord voorin lekker druk zetten. Scoorde nog geen enkele onvoldoende dit seizoen.

Fortuna Sittard - Mats Seuntjens 6,11

De beste speler van laagvlieger Fortuna Sittard is telkens weer Mats Seuntjens die ook nog clubtopscorer is met zeven goals, nu al zijn hoogste aantal in een enkel eredivisieseizoen.

Go Ahead Eagles - Gerrit Nauber 6,50

Gerrit Nauber werd samen met Mario Götze ooit nog wereldkampioen voor spelers onder de zeventien jaar. Nu speelt hij bij Go Ahead Eagles, maar dat blijkt dit seizoen nog helemaal zo slecht nog niet.

FC Groningen - Wessel Dammers 6,12

De bij Feyenoord opgeleide Wessel Dammers is een van de verdedigers die van het FC Groningen een soort Atlético Madrid van het noorden maken.

Volledig scherm Wessel Dammers. © Pro Shots / Niels Boersema

SC Heerenveen - Joey Veerman 6,18

De in elke transferperiode begeerde Joey Veerman is al enige tijd de meest opwindende speler van het best wat vlakke Heerenveen van dit seizoen.

Heracles Almelo - Luca De La Torre 6,26

Niet onbelangrijk in deze tijd: Luca De la Torre is de zoon van een viroloog en een bioloog. En de Amerikaan is ook nog eens veruit de best beoordeelde speler van Heracles.

NEC - Lasse Schöne 6,22

Lasse Schöne blijft voor altijd de man van die wondergoal voor Ajax in Bernabéu, maar op het middenveld van NEC komt de routinier dit seizoen ook steeds beter op stoom.

PEC Zwolle - Kostas Lamprou 6,00

In het aardedonkere seizoen van PEC Zwolle probeert Kostas Lamprou de schade elke week beperkt te houden. De lukt de ene wedstrijd beter dan de andere.

Volledig scherm Kostas Lamprou in actie tegen Feyenoord. © Pro Shots / Mischa Keemink

PSV - Ibrahim Sangaré 6,82

Na een eerste twijfeljaar ontpopte Ibrahim Sangaré zich dit seizoen tot de onbetwiste sterkhouder bij de koploper van de eredivisie. Hij loopt niet meer in de weg, maar leidt de weg bij PSV.

RKC Waalwijk - Alexander Büttner 6,04

Routinier Alexander Büttner reanimeerde zijn carrière bij RKC, waar Old Trafford natuurlijk ver weg is, maar de degradatiestreep voorlopig ook.

Sparta - Bart Vriends 6,17

Gelukkig dat het steeds verder afglijdende Sparta nog kan rekenen op Bart Vriends, die aan de weg timmert als podcasthost en algehele mediapersoonlijkheid maar ook nog de verdediging van Sparta leidt.

FC Twente - Lars Unnerstall 6,50

De ‘ruil’ tussen de doelmannen Joël Drommel en Lars Unnerstall pakt wel heel goed uit voor FC Twente. Unnerstall is schier onpasseerbaar de laatste maanden.

Volledig scherm Lars Unnerstall geeft Robin Pröpper een boks. © Pro Shots / Ron Jonker

FC Utrecht - Bart Ramselaar 6,15

Even leek Bart Ramselaar bezig aan zijn tweede jeugd bij FC Utrecht, maar ook hij valt de laatste weken ver terug bij de steeds matiger presterende club.

Vitesse - Riechedly Bazoer 6,29

Niet veel mensen zullen gedacht hebben dat Riechedly Bazoer dit seizoen nog bij Vitesse zou spelen maar in Arnhem zijn ze er maar wat blij mee, want als Bazoer zich een beetje beheerst is hij veruit de beste speler van de club.

Willem II - Timon Wellenreuther 6,47

Willem II kende begin dit seizoen nog een heuse keeperssoap toen het zelfs de vierde keeper moest opstellen, maar sinds de terugkeer van Timon Wellenreuther zijn die problemen voorbij. Die problemen wel...

Bekijk hieronder onze eredivisievideo's: