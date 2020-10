Djokovic: Van de grootste nederlagen leer je de belangrijkste lessen als tennisser

Novak Djokovic berustte in de nederlaag tegen Rafael Nadal. De nummer 1 van de wereld werd in de finale van Roland Garros met 6-0 6-2 7-5 kansloos gelaten.

,,Ik heb niet veel te zeggen, behalve dat ik volledig werd weggespeeld door Rafa, de betere speler op de baan”, zei Djokovic na zijn 27ste grandslamfinale. ,,Ik had zeker beter kunnen spelen, vooral in de eerste twee sets. Maar hij verraste me met de manier waarop hij speelde; de kwaliteit van het tennis dat hij produceerde, het niveau. Hij is fenomenaal en speelde een perfecte wedstrijd.”

Djokovic maakte in de eerste twee sets een gelaten indruk. In de derde set wist hij de score nog enigszins dragelijk te maken. ,,Dit soort nederlagen zijn niet echt prettig, maar van de grootste nederlagen leer je de belangrijkste lessen als tennisser, maar ook als persoon”, aldus de Serviër, die dit jaar nog niet had verloren.

,,Ik voelde me geweldig tijdens het toernooi en ik speelde geweldig tennis. In de aanloop won ik in Rome en ik had veel vertrouwen in mijn spel. Ik dacht ook dat deze omstandigheden voor mij gunstiger zouden zijn. Maar ja, Rafa heeft bewezen dat iedereen ongelijk heeft.”

