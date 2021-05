Documentaire over bewogen seizoen Feyenoord vanaf augustus te zien

Samenvatting Sow schiet RKC voorbij FC Twente, handhaving zo goed als zeker

13 mei RKC Waalwijk is 99 procent zeker van handhaving. De Waalwijkers wonnen knap van FC Twente na twee goals van Sylla Sow: 2-1. De drie punten voorsprong op de nummer 16 FC Emmen lijken genoeg, want het doelsaldo van RKC is stukken beter. Voor VVV en ADO Den Haag is degradatie een feit.