Dodelijke combinatieploeg Ajax heeft altijd honger naar meer goals

Door Johan Inan



Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja, de helft van de ­recente doelpuntenoogst werd ­opgehaald bij het gulle VVV, de ­degradatiekandidaat die naar een plek in de recordboeken solliciteerde (0-13). Maar juist in de Koel toonde Ajax een grote kwaliteit, die misschien wel de grootste voorwaarde vormt om prijzen te pakken. Het was de geoliede machine die de weerstand van VVV brak, de honger naar succes deed de rest.



Hoe vaak zie je niet dat topclubs met de zege al lang en breed op zak, krachten sparen en de wedstrijd professioneel uitspelen? Bij Ajax is dat dit seizoen vooralsnog anders. In de voorbereiding toonde de ploeg al een grenzeloos verlangen naar het vijandelijk doel. Bijna elke wedstrijd was het binnen vijf ­minuten raak. Hoewel de titelfavoriet het in de eerste maand van de eredivisie relatief droog hield, scoorde Ajax in de helft van de competitieduels minimaal vijf keer.