Doelman Luuk Koopmans uit Oss wil na goed jaar bij MVV graag de eredivisie in

Nu Robbin Ruiter naar PSV is gekomen, is het voor Koopmans niet zinvol om zich nog te richten op een strategische positie in Eindhoven. Met Jeroen Zoet, Ruiter en de over een aantal weken herstelde Lars Unnerstall voor zich, zou hij waarschijnlijk weinig aan spelen toekomen. De goalie staat onder anderen in de belangstelling van Sparta, maar er zijn meer kapers op de kust.