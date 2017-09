Dolberg blij met hattrick: 'Laatste goal was veel te lang geleden'

Natuurlijk speelde Ajax maar tegen de nummer zeventien van de Derde Divisie zaterdag, maar voor de negentienjarige spits was het toch lekker dat hij na ruim 660 minuten weer eens doel trof. ,,Ik wist dat niet eens, maar dat is wel veel te lang geleden'', gaf hij toe voor de camera van FOX Sports. ,,Het is moeilijk te zeggen wat het verschil met vorig seizoen is. Maar ik voel ook op de trainingen dat het beter en beter gaat. Ik blijf gewoon mijn best doen en hard werken. Dan komt het wel goed.''