Dolberg maakt maandag rentree bij Jong Ajax

Kijk op Voetbal Redan, Boadu, Ihattaren: zij lieten zich afgelopen week wél zien

13:44 Onze voetbalexpert Maarten Wijffels over de nieuwste ontwikkeling in de eredivisie. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag: over de talenten van Oranje onder 19.