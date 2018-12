Doneeractie om Leon de Kogel te helpen na torenhoge medische kosten

Een geldinzameling moet voormalig Go Ahead Eagles-spits Leon de Kogel helpen bij zijn financiële problemen. De profvoetballer raakte in juni van dit jaar ernstig gewond bij een verkeersongeval. De gevolgen groot: lichamelijk en financieel. De Kogel kan de torenhoge medische kosten niet dragen.

RTV Utrecht schrijft over de doneeractie op initiatief van een aantal supporters van FC Utrecht. De Kogel speelde ook voor de club uit de Domstad. ,,Het is heel triest wat hem allemaal gebeurt en hoe het vervolgens uitpakt. Ik kon het daarom niet over mijn hart verkrijgen om hem niet te helpen”, vertelt initiatiefneemster Carolien van Meel aan de omroep.

De Kogel werd afgelopen juni als bijrijder van een taxi op Malta aangereden en vreesde even voor zijn leven. Inmiddels is hij op de weg terug en loopt hij weer met krukken en vormen financiële problemen zijn grootste zorg. Afgelopen week vertelde De Kogel in Voetbal International dat hij nog nauwelijks rond kan komen.

Zijn Spaanse club UE Cornellà maakt sinds hij gewond raakte geen salaris meer over en ook de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur uit Malta, die het ongeluk veroorzaakte door een verkeerde afslag op een rotonde te nemen, laat niets van zich horen.

De voetballer moest de kosten van het ziekenhuis op Malta en de ambulancevlucht wél direct overmaken. In totaal zou het om tienduizenden euro’s gaan. De oud-Eagle betaalde het van zijn laatste spaargeld.

Volledig scherm Leon de Kogel nam eerder dit jaar nog afscheid van het publiek in Deventer. © Niels Boersema

,,Je mag gerust weten dat ik er slapeloze nachten van heb. Ik ben buiten mijn schuld om betrokken geraakt bij een ongeval, kan nooit meer op niveau voetballen, misschien zelfs nooit meer normaal lopen. En intussen moet je teren op het geld van je ouders. Dat doet zoveel pijn”, vertelt Kogel in VI. ,,Mensen denken vaak dat profvoetballers zwemmen in het geld, dat we allemaal als een stelletje miljonairs met elkaar in de kleedkamer zitten. Geloof me: aan de onderkant van de Eredivisie en in de Eerste Divisie is dat echt niet het geval. Ik heb zuinig geleefd, geen gekke dingen gedaan. En dan nog: zonder mijn spaargeld kan ik het echt niet bolwerken.’’