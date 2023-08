Donny van de Beek helpt FC Groningen aan nieuwe spits

FC Groningen heeft de Franse aanvaller Noam Emeran gecontracteerd. De 20-jarige speler komt over van Manchester United. Hij heeft in Groningen een contract getekend tot medio 2027.

Emeran ging voor zijn overstap te rade bij teamgenoot Donny van de Beek. ,,Ik heb in de voorbereiding geregeld bij het eerste team van Manchester United meegedaan", vertelt hij op de website van zij nieuwe club. ,,Ploeggenoot Donny van de Beek vertelde me dat FC Groningen een goede club is, met veel support en familiair.”

Emeran begon zijn jeugdopleiding in Frankrijk. In 2019 nam Manchester United hem over van Amiens. Hij speelde voor de Engelse club in de teams onder 18 en onder 23. Vorig jaar zomer maakte hij deel uit van de voorbereidingsgroep van de eerste selectie van Manchester United en speelde mee in verschillende oefenwedstrijden, maar brak niet door naar het eerste elftal.

Hij is blij met zijn overgang naar FC Groningen, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. ,,Ik heb er zin in. FC Groningen heeft een goed plan met me en uit de gesprekken bleek dat de club mij goed kende als speler. Dit is voor mij de beste keuze om me zowel op het veld als daarbuiten te ontwikkelen. Mijn doelen zijn natuurlijk om veel te spelen, goals te maken, assists te geven, kortom een betere versie van mezelf te worden.”

