Door Cambuur geschorste Goirlenaar Justin Mathieu gaat geluk in Kroatië beproeven

Ossenaar Mitchell van Bergen bloeit op in Heerenveen: ‘Ze zeggen dat Brabanders warm zijn, maar dat zijn ze hier ook’

12:00 Mitchell van Bergen (19) had het moeilijk bij Vitesse, maar bloeide bij sc Heerenveen weer helemaal op. De Osse aanvaller over scoren tegen Ajax in de Arena, de lessen van vader Carlo en de bijzondere bijnaam die hij in zijn eerste Friese weken kreeg. ,,Dat is juist humor”, grijnst de Ossenaar.