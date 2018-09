'Door dat EK kan een streep, het is klaar'

Til, middenvelder van AZ, had nauwelijks woorden na de zeperd tegen de leeftijdsgenoten van Schotland. ,,Dit was niet goed genoeg. Volgens mij was het ook niet echt leuk om naar te kijken. Heel veel duels. Het moest op karakter en dat lukte niet vandaag."

Of Til nog vertrouwen heeft in een goede afloop in de EK-kwalificatie? ,,Het is bijna onmogelijk. We moeten de laatste twee wedstrijden winnen en dan zien we wel." Die laatste twee wedstrijden zijn op 12 oktober tegen Letland en op 16 oktober tegen Oekraïne.