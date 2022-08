Door late gelijkmaker van NEC houdt Groningen slechts punt over aan prachtige vrije trap Laros Duarte

PSV-fans mogen niet, Cam­buur-aan­hang wíl niet naar Amsterdam: Ajax-uit geboycot

Een dag nadat burgemeester Femke Halsema liet weten dat PSV-supporters de volgende wedstrijd tegen Ajax niet welkom zijn in Amsterdam, laten de supportersverenigingen van SC Cambuur weten zelf af te zien van een bezoek aan de Johan Cruijff Arena. De Leeuwarder aanhang is niet te spreken over de ontvangst in de hoofdstad en boycot het duel.

23 augustus