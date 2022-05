Door PSV en Ajax begeerde Quinten Timber speler van het jaar bij FC Utrecht

De 20-jarige middenvelder kwam in de zomer transfervrij over van Ajax en vocht zich onder René Hake al snel in het basiselftal. Met name de laatste maanden onderscheidt hij zich van zijn medespelers. Inmiddels is niet meer de vraag of hij komende zomer alweer verkocht wordt, maar voor hoeveel en aan wie. PSV heeft hem op de radar en Ajax denkt aan een reünie met zijn broertje Jurriën, amper een jaar nadat Timber uit zijn contract liep en met het oog op zijn sportieve ontwikkeling een stap naar zijn geboorte- en woonplaats Utrecht maakte. Daarnaast is er veel buitenlandse interesse. Het standpunt van FC Utrecht is helder: Timber moet vele miljoenen gaan opleveren.