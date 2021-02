Dopingautoriteit: fout Onana klinkt als niet opzettelijk

Door Rik Spekenbrink



Vooropgesteld: de UEFA-commissie heeft de beweegredenen om Onana te straffen nog niet gepubliceerd, Ram heeft de details dus nog niet gelezen. Maar aan de hand van de sanctie voor de keeper uit Kameroen, kan de directeur van de Dopingautoriteit wel wat opmaken.

,,Eén jaar is een forse straf, begrijp me niet verkeerd. Maar de standaardstraf voor een opzettelijke dopingovertreding is vier jaar. Voor een niet-opzettelijke overtreding is dat twee jaar. Om op één jaar uit te komen, is naast dat niet-opzettelijke aspect een verzachtende omstandigheid nodig.”

Ajax verklaart dat Onana zich eind oktober niet lekker voelde en een pilletje van zijn vrouw nam. Dat zou een niet-opzettelijke overtreding kunnen impliceren. Wat daarbij de extra verzachtende omstandigheid kan zijn geweest, is speculeren. ,,En daar word ik niet voor betaald”, zegt Ram.

Furosemide is de werkzame stof van plaspillen. Die worden om diverse redenen voorgeschreven, bijvoorbeeld aan mensen met een hoge bloeddruk, voor wie het afvoeren van vocht de bloeddruk doet zakken. In dopingtermen is furosemide een maskeringsmiddel. Om dopinggebruik te verhullen, kan het helpen snel vocht af te drijven, legt Ram uit. ,,Al is wel zo dat deze maskeringsmiddelen de afgelopen tijd wat minder belangrijk zijn geworden. De analysetechnieken zijn steeds beter geworden.”

Van Essen ging Onana voor

Onana is niet de eerste speler die geschorst wordt vanwege het middel furosemide. In 2015 werd Kevin van Essen betrapt op het gebruik van het middel en dat leverde de toenmalig speler van Telstar een schorsing van twee jaar op. Van Essen gaf aan dat hij per ongeluk met furosemide vervuilde vitaminetabletten had geslikt.

Ajax heeft aangegeven in beroep te gaan bij het CAS. Hoe snel een zaak daar behandeld kan worden, bleek eerder dit jaar bij tennisster Dayana Yastremska. De Oekraïense werd op 7 januari geschorst vanwege dopinggebruik en hoorde woensdag dat het CAS daar hetzelfde over dacht. Binnen een maand was haar zaak behandeld, nadat Yastremska ook al in beroep was gegaan bij de internationale tennisfederatie.