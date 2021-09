Drama voor Aké: luttele minuten na zijn eerste CL-goal overlijdt zijn vader

,,De laatste weken waren enorm zwaar voor mij persoonlijk”, begint de geboren Hagenaar zijn emotionele post op Instagram. ,,Mijn vader was ernstig ziek en er was geen behandeling meer mogelijk. Gelukkig heb ik die periode veel steun gehad van mijn verloofde, familie en vrienden. Gisteren, na een moeilijke periode, maakte ik mijn eerste Champions League-doelpunt, en maar enkele minuten later overleed mijn vader, vredig met mijn moeder en mijn broer aan zijn zijde. Misschien was het wel meant to be, want mij zien spelen maakte hem altijd enorm trots. Ik weet dat je altijd bij me zult zijn. Je zal altijd in mijn hart zitten en deze goal was voor jou pap.”