Drama voor Tessel Middag: weer zware knieblessure

Leeuwinnen: eerst vakantie dan kraker tegen Noorwegen

11:48 Na de ontsnapping gisteren tegen Slowakije (1-0) draait voor de voetbalsters van Oranje alles om de laatste kwalificatiewedstrijd. Op 4 september is in Oslo tegen concurrent Noorwegen een gelijkspel genoeg voor een WK-ticket. Er is zelfs een kleine kans dat plaatsing al een feit is vóórdat Oranje zelf speelt.