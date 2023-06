Dramatische aftocht op EK: Jong Oranje wint ook niet van Georgië en strandt in groepsfase

Het EK voor spelers Onder 21 jaar is voor Jong Oranje uitgelopen op een deceptie. Na remises tegen België (0-0) en Portugal (1-1) slaagde de formatie van Erwin van de Looi er ook niet in om de leeftijdsgenoten van Georgië te verslaan. Het duel in Tbilisi eindigde in 1-1. Door de uitschakeling kan Jong Oranje ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar vergeten.

Jong Portugal won in het laatste groepsduel met 2-1 van Jong België, waardoor Jong Oranje als derde eindigde in groep A. Het tijdperk van Van de Looi bij de KNVB zit er daarmee op. Michael Reiziger volgt de coach op, was al ruim voor het EK bekendgemaakt.

Taylor raakt twee keer de paal

Net als de eerste twee groepswedstrijden begon Nederland overtuigend. Kenneth Taylor leek de score al in de 4e minuut te openen. De middenvelder van Ajax kopte de bal echter tegen de binnenkant van de paal. Direct daarna schoot Ryan Gravenberch naast en Taylor kopte de bal in de 7e minuut achterwaarts, via de buitenkant van de paal, net naast.

Jong Georgië overleefde de beginfase en zag Jong Oranje in de 19e minuut Brian Brobbey kwijtraken. De aanvaller, zaterdag trefzeker tegen Portugal, liep een blessure op, vermoedelijk aan zijn lies. Joshua Zirkzee verving hem. Jong Oranje bleef beter, maar ook een schot van Crysencio Summerville ging er halverwege de eerste helft net niet in.

Het gastland sloeg bij de eerste mogelijkheid wel toe. Middenvelder Zuriko Davitashvili begon aan een lange solo en liep onder anderen verdedigers Quilindschy Hartman, Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke voorbij. Davitashvili schoot de bal in de linkerbenedenhoek: 1-0.

Pijnlijke aftocht

Net toen Jong Oranje met een achterstand leek te moeten gaan rusten, sloeg de ploeg van Van de Looi toe. Taylor schoot vanuit de rebound raak: 1-1.

Na rust hadden de Nederlandse beloften in de beginfase opnieuw de overhand. Grote kansen waren echter schaars en naarmate de tijd begon te dringen, werd Jong Oranje slordiger. Jong Georgië hield stand en bezorgde Jong Oranje een pijnlijke aftocht.

Scorend vermogen

Volgens vertrekkend bondscoach Van de Looi had vooral het gebrek aan scorend vermogen Jong Oranje opgebroken. ,,We hebben zoveel kansen gehad, ook vandaag weer. Wat moet je nog meer doen?”, zei hij tegen de NOS. ,,We hebben twee keer gescoord in drie wedstrijden, dat is duidelijk ons euvel geweest. De jongens hebben gevochten tot het laatst, we hebben er alles aan gedaan.”

Van de Looi had ook wat kritiek op de manier waarop Jong Oranje de twee doelpunten in de groepsfase tegen kreeg. Middenvelder Zuriko Davitashvili liep kort voor rust meerdere Oranje-spelers makkelijk voorbij en kon daarna scoren. ,,Ook tegen Portugal kregen we uit het niets een doelpunt tegen”, aldus Van de Looi, die twee jaar geleden met Jong Oranje op het EK in de halve finales tegen Duitsland strandde en over zijn gehele periode als bondscoach een goed gevoel overhoudt. ,,Het is heel waardevol geweest.”

