Dramatische avond in Istanboel maakt einde aan Europese illusies FC Twente

De avond die voor FC Twente zo mooi en overtuigend begon bij Fenerbahçe, eindigde in een enorme deceptie. Met 5-1 eraf en een kansloze uitgangspositie voor de return volgende week in Enschede. Cruciaal in Istanboel was de rode kaart voor Youri Regeer, waardoor FC Twente meer dan een helft met een man minder speelde.

Rustig en overtuigend beginnen, en dan toch bezwijken onder de Turkse storm. Het overkwam FC Twente donderdagavond. De ploeg bracht zichzelf in de problemen en moest dat bekopen met een afgetekende nederlaag, waardoor de deur naar de groepsfase van de Conference League bijna onwrikbaar in het slot is gevallen. Toen beide teams nog evenveel spelers op het veld hadden staan, waren de bezoekers zelfs de betere. Maar na de rode kaart voor Youri Regeer in de 41ste minuut veranderde alles en daardoor werd het toch nog een pijnlijke afstraffing voor de ploeg.

Sterk begin

Ze stonden allemaal op het veld, de grote mannen van Fenerbahce. Tadic, Fred, Batshuayi, Szymanski en Kardioglu. De oud-Jong Oranje-speler was misschien wel de beste. Maar FC Twente was aanvankelijk totaal niet onder de indruk van het sterrenensemble. Ook niet van de helse fluitconcerten die de vijftigduizend bloedfanatieke fans voortdurend met een orkaankracht op de bezoekers lieten neerdalen. Geen speler van FC Twente die ooit in zo’n vijandige sfeer speelde. Des te knapper was het optreden van de Tukkers in de eerste fase van de wedstrijd. Het was genieten van de rust van Mees Hilgers, de duelkracht van Michal Sadilek en het onbevangen spel van Manfred Ugalde.

De eerste

FC Twente hield het hoofd koel in de Turkse snelkookpan, was in het eerste half uur gewoon de betere ploeg en nam na negentien minuten ook brutaal de voorsprong. De aanval was prachtig, de assist kwam van Mathias Kjölö, waarna Manfred Ugalde uithaalde. De spits raakte eerst de paal, maar was daarna meteen attent bij de rebound. Het was de eerste treffer van het seizoen van Ugalde, die zijn primeur had bewaard voor het mooiste podium. Opeens voerden de 350 FC Twente-supporters even de boventoon. Net als veertien jaar geleden werd een vol stadion opnieuw verrast door de club uit Enschede.

En wat als Michel Vlap drie minuten later de kans wel had benut, nadat hij van dichtbij op doelman Egribayat stuitte? Zulke ballen moeten er in op avonden als deze, waarop je de mogelijkheden niet aaneenrijgt.

Volledig scherm Youri Regeer pakte vlak voor rust een rode kaart. © ANP / EPA

Onverwachte gelijkmaker

In plaats van de 0-2, was het uitgerekend de onrustig spelende Jayden Oosterwolde die na iets meer dan dertig minuten spelen met een even knappe als gelukkige kopgoal van afstand de gelijkmaker verzorgde waarbij doelman Lars Unnerstall zich liet verrassen. Het stadion ontplofte. Tot aan dat moment was Fenerbahce vooral een verzameling eenmansbedrijfjes, een ploeg zonder samenhang en een al te doordacht plan.

Rode kaart

Maar die treffer zette in een mum van tijd alles op de kop. Fenerbahce schakelde niet alleen een paar versnellingen bij, FC Twente kwam vier minuten voor rust ook nog eens met z’n tienen te staan, en dat in een stadion waar het publiek al de twaalfde, en misschien zelfs wel de dertiende man is. Scheidsrechter Madley bestrafte een volkomen onnodige overtreding van Youri Regeer op Mert Mülder eerst met een gele kaart, maar na ingrijpen van de VAR kon de Engelsman niet anders dan rood geven.

Debutant

Ga er dan maar aanstaan in Istanboel. Trainer Joseph Oosting reageerde in de rust door Sem Steijn in te ruilen voor een extra verdediger, de debuterende Alec van Hoorenbeeck. Het werd 45 minuten lang de schade beperkt houden en dat lukte de ploeg niet. In plaats van meer verdedigende zekerheid, werd het een open huis met een dramatische rol voor de invallers. De Belg Van Hoorenbeeck begon weifelend en na iets minder dan een uur spelen bracht de oefenmeester met Mats Rots de volgende aanpassing in defensief opzicht. De 17-jarige ging linksback spelen, waardoor Van Hoorenvbeeck de derde centrale verdediger werd. Rots was nog amper in het veld, of hij liet zijn tegenstander veel te eenvoudig uit de rug weglopen. Uit de voorzet schoot oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski de 2-1 binnen.

Volledig scherm De verslagenheid is groot bij de spelers van FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

Ontgroening

Drie minuten later lag de ook al de volgende treffer erin, nadat Daan Rots weer eens tevergeefs achter Kardioglu aanrende. Uit de voorzet van de rechtsback schoot Irfan Kahveci de 3-1 binnen. FC Twente werd overlopen en het wachten was op meer treffers. Die volgde een kwartier voor tijd, nadat Mats Rots zijn volgende ontgroening kreeg op dit toneel. Hij gaf Kahveci vte veel ruimte in het strafschopgebied en dat moet je dit soort spelers niet geven: 4-1. De nachtmerrie voor de tiener werd nog erger nadat hij in de blessuretijd een oliedomme overtreding beging. De strafschop van Dusan Tadic was meteen de laatste trap van de avond: 5-1.

Daarmee zit het Europese avontuur van FC Twente er vop. Of er moet na het wonder van Istanboel in 2009 nu het wonder van Enschede volgen.

bekijk belangrijke updates Hierbij sluiten we het liveblog af. Bedankt voor het volgen! Einde tweede helft En daarmee is het ook gelijk afgelopen in Istanboel! FC Twente begon goed aan de wedstrijd en kwam via Ugalde op een verdiende voorsprong, maar gaf het na de rode kaart van Regeer compleet uit handen en gaat hard onderuit in Turkije. Volgende week wacht de return in Enschede, waar FC Twente een wonder nodig heeft om zich nog te plaatsten voor de groepsfase van de Conference League. 5-1 GOAL (Penalty) van Dušan Tadic! Ach, de gifbeker moet helemaal leeg voor FC Twente. De bal gaat op de stip. Penalty voor Fenerbahçe. Unnerstall krijgt er nog een handje tegenaan, maar Tadic schiet raak. Gele kaart voor Fred Unnerstall schiet een doeltrap over de zijlijn. FC Twente snakt naar het eindsignaal, al lijkt Fenerbahçe het ook wel prima te vinden zo. Sebastian Szymanski wordt vervangen door Mert Hakan Yandas Fenerbahçe zet nog even aan en krijgt een kansje op de 5-1, maar Unnerstall maakt er een corner van. Michel Vlap wordt vervangen door Gijs Besselink Ismail Yüksek wordt vervangen door Bartug Elmaz Szymanski stoomt op door de as van het veld en besluit te schieten. Gelukkig voor FC Twente gaat zijn poging naast. Het laatste kwartier loopt en dat kan voor FC Twente niet snel genoeg voorbij zijn. De Tukkers komen er niet meer aan te pas en dat is zonde, want in de eerste helft speelden ze niet onaardig. De rode kaart van Regeer geeft Fenerbahçe alle ruimte om de Europese droom van FC Twente aan diggelen te schieten. Gele kaart voor Irfan Can Egribayat 4-1 GOAL van Irfan Kahveci! Opnieuw is het invaller Kahveci die het doel vindt. FC Twente is het helemaal kwijt. Michy Batshuayi wordt vervangen door Edin Džeko Daan Rots wordt vervangen door Naci Ünüvar FC Twente kan het met tien man niet dichthouden achterin en krijgt binnen vijf minuten twee treffers om de oren. Szymanski en Kahveci schieten de Turken naar een voorsprong. De Tukkers moeten alle zeilen bijzetten om niet tegen een gigantische nederlaag aan te lopen vanavond. 3-1 GOAL van Irfan Kahveci! 2-1 GOAL van Sebastian Szymanski! Manfred Ugalde wordt vervangen door Ricky van Wolfswinkel Mathias Kjølø wordt vervangen door Mats Rots

laad meer Statistieken Opstelling

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's