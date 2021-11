Drie spelers uit eredivisie in Noorse ploeg voor duel met Oranje

Rotterdam­se derby leeft vooral in West: ‘Bij Feyenoord vindt iedereen Sparta een leuke club’

Ooit was Sparta - Feyenoord een tamelijk gelijkwaardige strijd. Vanmiddag, wanneer de wedstrijd voor de 55ste keer op het programma staat in eredivisieverband, is dit op voorhand niet zo. Over de Rotterdamse derby, die nu vooral in Spangen nog emoties oproept.

