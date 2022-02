Drie vragen en antwoorden over de overname van ADO Den Haag

De nieuwe eigenaar van ADO Den Haag, wie is dat ook alweer?

ADO wordt binnenkort definitief overgenomen door Globalon Football Holdings (GFH). Dat is de Spaanse tak van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings. Daar zit dan weer David Blitzer achter, uitvoerend partner bij The Blackstone Group, een investeringsmaatschappij met een beleggingsvermogen van miljarden. Al die verschillende takken met geld van Blitzer hebben bij elkaar al een flink imperium opgebouwd in de sportwereld. Ze hebben aandelen in NBA-team Philadelphia 76ers, ijshockeyteam New Jersey Devils en voetbalclubs Crystal Palace, FC Augsburg en Waasland-Beveren.