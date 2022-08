Dries Mertens en Lassina Traoré hard op weg naar Turkije

Voetbalpod­cast | ‘Ajax heeft Cillessen niet nodig, die hebben genoeg routine’

Op weg naar WK zoekt een mogelijke international zijn heil in Nijmegen: Jasper Cillessen. Maar is dat het juiste podium voor de doelman? Had hij niet naar Ajax moeten gaan? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels. Net als de transfermaand, het boek van ‘Pep’ Lijnders en de Van-Gaal-O-Meter.

4 augustus