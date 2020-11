Drommel vervangt pechvogel Bijlow bij Oranje

De 23-jarige Drommel is bezig aan een goed seizoen bij FC Twente. De ploeg van Ron Jans staat op een vierde plaats met zeventien punten na acht wedstrijden. De 1,92 meter lange Drommel kwam al wel vier keer uit voor Jong Oranje en keepte inmiddels al 110 wedstrijden voor FC Twente. Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ) zijn de andere twee keepers, nu Jasper Cillessen en Justin Bijlow zich hebben moeten afmelden.



Bijlow werd zaterdagmiddag door bondscoach Frank de Boer opgeroepen als vervanger van de eveneens geblesseerde Cillessen, maar heeft te veel klachten aan zijn voet. ,,Het gaat goed. Hij is naar het ziekenhuis geweest om foto’s te maken en daar was niks op te zien, geen breuk of scheur. Het is een kwestie van tijd. Maar jammer genoeg voor hem niet op tijd voor het Nederlands elftal”, zei Advocaat voor de camera van FOX Sports.



Het was de eerste keer dat Bijlow in de selectie van Oranje zat. Het Nederlands elftal neemt het in de komende interlandperiode op tegen Spanje (oefeninterland), Bosnië-Herzegovina (Nations League) en Polen (Nations League). De spelers melden zich morgen in Zeist.