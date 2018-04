Droom spat uiteen: Seedorf Stadion in Suriname te koop

De vraagprijs is 3,5 miljoen euro. De gelukkige krijgt niet alleen een stadion met 2000 zitplaatsen, maar het terrein behelst in totaal 6 hectare.



Seedorf had in 2001 grootste plannen met het stadion, dat werd gebouwd op familiegrond 'Baka Para'. Het project moest kinderen van de straat houden. Ook het plaatselijke voetbal moest ervan profiteren. ,,Kinderen moeten 's avonds geen fruit of kranten verkopen. Een voetbalschool kan daar aan bijdragen. Op deze manier wil ik de Surinamers ook een hart onder de riem steken", zei Seedorf bij de opening.



De ex-Ajacied stelde zijn oom Henry Seedorf aan het hoofd van de stichting 'Future With Values'. Het stadion was aanvankelijk een succes. Liefst 600 kinderen kregen niet alleen voetbaltrainingen, maar ze kregen ook eten, drinken en voetbalschoenen.



De voormalige ster van onder meer Real Madrid en AC Milan bekostigde dat allemaal. Seedorf wilde in 2008 de Surinaamse Voetbalbond (SVB) een schenking doen van drie miljoen euro, maar wilde wel inspraak in het project. De SVB wees dat plan echter af. Toen ook het bedrijfsleven niet met donaties over de brug kwam, ging het in 2010 mis. Henry Seedorf trok zich terug. De droom van Clarence Seedorf spatte uiteen. En sinds gisteren staat het complex aan de Martin Luther Kingweg, op ruim kilometer van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, te koop.