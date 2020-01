Droomdebuut Ünüvar: ‘Ik word veel met Nouri vergeleken’

Het debuut van Naci Ünüvar deed veel denken aan de eerste wedstrijdminuten van Abdelhak Nouri in het eerste van Ajax. Allebei maakten ze hun debuut in een bekerwedstrijd en allebei wisten ze direct te scoren. ,,Ik word veel met hem vergeleken”, zei hij na zijn droomdebuut voor de camera van FOX Sports.

Ünüvar maakte veel indruk op het WK onder 17 en mocht onlangs met het eerste elftal van Ajax mee op trainingskamp naar Qatar. Daar maakte hij eveneens veel indruk. Woensdagavond nam Erik ten Hag Ünüvar op in de wedstrijdselectie en liet hij het 16-jarige talent in de 75ste minuut debuteren. De Johan Cruijff Arena gaf de vervanger van Siem de Jong een warm ontvangst en veerde bij elk balcontact op. Na Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf is hij de jongste Ajax-debutant ooit.

Vijf minuten voor tijd versierde Ünüvar een penalty. ,,Ik vroeg gelijk: mag ik hem nemen? Heel veel jongens zeiden dat het mijn moment was, en ook Klaas-Jan zei: je neemt hem. Het was echt een mooi moment”, blikt Ünüvar terug. ,,Het is mooi dat iedereen het mij gunt, want iedereen was blij voor mij”, aldus Ünüvar, die daarmee de jongst scorende debutant voor Ajax ooit is.

Nouri

Op 21 september 2016 maakte Nouri tegen Willem II zijn debuut voor Ajax. Hij vroeg destijds aan Lasse Schöne of hij de vrije trap op de rand van de zestien meter mocht nemen. In de verre hoek verschalkte hij doelman Kostas Lamprou. ,,Dat kan ik mij van Appie nog goed herinneren”, zegt Ünüvar. ,,Op social media word ik veel met hem vergeleken, dat is mooi om te zien. Ik heb hem veel zien spelen en ook veel filmpjes van hem bekeken. Hij deed geniale dingen.”

Nouri zakte in 2017 in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Hij liep daarbij blijvende hersenschade op.

