Drost wil doorpakken: ‘En nu wil ik wel Europa in met RKC’

Bergwijn terug bij PSV voor duel met Vitesse

14:22 PSV kan zaterdag in het duel met Vitesse weer beschikken over Steven Bergwijn. Trainer Mark van Bommel van de koploper zei in een vooruitblik op de ontmoeting in Eindhoven dat de aanvaller voldoende hersteld is van een blessure die hem ongeveer twee weken langs de kant hield. ,,Hij is fit en kan spelen’', aldus de oud-international.