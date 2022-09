Druk op Dirk Kuyt bij ADO blijft onverminderd hoog na nieuw puntenverlies bij Jong FC Utrecht

De ploeg van Kuyt begon furieus aan de wedstrijd in de Domstad. In de derde minuut pegelde ADO-middenvelder Dhoraso Klas de bal buiten bereik van Jong FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer op de paal. Niet veel later zeilde een afstandsschot van Gregor Breinburg rakelings over en werd een schot van Max de Waal gekeerd.

Maar na een half uur slopen de dit seizoen bekende slordigheden in het spel van de Haagse ploeg en leidde balverlies in de verdediging tot meerdere kansen van de Utrechtse beloftenploeg.



Na de rust was het juist de thuisploeg die uit de startblokken schoot. Daishawn Redan ontsnapte aan zijn bewaker Gylermo Siereveld, die van Kuyt in de achterhoede de voorkeur boven Daryl Werker kreeg, maar zijn schot belandde op de paal. Niet veel later liet Redan, die in de voorbereiding op het seizoen in de ploeg van Henk Fraser indruk maakte, een grote kans onbenut.

Gesprek met fans

Dirk Kuyt heeft zondag een ‘fijn gesprek’ gehad met ontevreden supporters op het trainingscomplex in Rijswijk. Dat zei de trainer van ADO Den Haag maandagavond voor de camera van ESPN. Lees hier meer!

Na meerdere waarschuwingen van de Utrechters was ADO nog niet wakker en kwam de thuisploeg na een snelle uitbraak op 1-0. Invaller Derensili Sanches Fernandes maakte na een steekpass van Taylor Booth handig gebruik van de ruimte en schoot via de binnenkant van de paal feilloos raak.

Lange tijd leek het er niet op dat de Hagenaars zich nog terug in de wedstrijd konden knokken, want van een slotoffensief was in Stadion Galgenwaard amper sprake. Maar in de 89ste minuut was het de ingevallen Nigel Owusu, die ADO op gelijke hoogte bracht. De linksback schoot van ruim 25 meter op doel en nadat de bal van richting werd veranderd, was De Keijzer kansloos.

Na de gelijkmaker sloop het geloof plots terug in de Haagse ploeg. Het opportunistische spel zorgde in de slotminuten nog voor kansen van Guillem Rodriguez en Thomas Verheydt, maar een winnende treffer zat er voor ADO niet meer in.

De supporters van ADO maakten zondag aan Kuyt al kenbaar dat ze zich zorgen maken over hun club en dat zal na het gelijkspel in Utrecht niet minder zijn geworden. De Katwijker gaf al aan dat het vertrouwen bij zijn ploeg momenteel ver te zoeken is en daar zal de gedachte dat ADO komende vrijdag op bezoek bij koploper PEC Zwolle gaat weinig aan veranderen.

Joël Zwarts namens ADO aan de bal