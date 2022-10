Druk op Frank Wormuth neemt verder toe bij FC Groningen na pijnlijke uitglijder tegen RKC

Podcast | ‘Ajax-Napoli zal een battle om balbezit worden’

‘Een cruciaal duel in Amsterdam vanavond.’ Ajax treft Napoli in eigen huis en winst is noodzakelijk om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League. In de AD Voetbalpodcast kijkt Etienne Verhoeff vooruit naar dat duel met Johan Inan, afgelopen weekend nog op bezoek bij Napoli.

4 oktober