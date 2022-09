Druk op Giovanni van Bronckhorst neemt toe na pak slaag tegen Ajax: ‘Toekomst nu volop ter discussie’

Het kan snel gaan. Van Bronckhorst leidde Rangers dit jaar naar de finale van de Europa League en loodste de club vorige maand nog ten koste van PSV naar de Champions League. Op het hoogste niveau van Europa heeft Rangers voorlopig niks te zoeken zo lijkt het.

Volgens The Herald bewees het duel met Ajax dat Rangers nog een lange weg te gaan heeft. De krant vraagt zich hardop af of de huidige trainer de ploeg naar een hoger plan kan tillen. ,,Het valt nog te bezien of Van Bronckhorst de man zal zijn om de volgende stappen te zetten en zijn toekomst als manager staat nu volop ter discussie", schrijft The Herald. ,,Gesprekken in de bestuurskamer van Ibrox zullen zijn lot bepalen, maar de besluitvormers moeten ook zelf in de spiegel kijken en zich afvragen of zij de juiste mannen zijn om Rangers te leiden."

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst langs de zijlijn in Amsterdam. © ANP

Want van de miljoenen die club verdiende door PSV te verslaan, kon Van Bronckhorst geen euro uitgeven aan versterkingen, zo benadrukt The Scottish Sun. Toch weet ook die krant dat de coach aan de bak moet. ,,Het lijdt geen twijfel dat de vastberadenheid van Van Bronckhorst zwaar op de proef zal worden gesteld", blikt The Scottish Sun vooruit op het loodzware programma. ,,Na Aberdeen-uit komen Napoli en Dundee United-thuis. Daarna zijn het reizen naar Tynecastle (Hearts) en Anfield (Liverpool).

,,De in Eindhoven getoonde moed was nergens te bekennen", stelt The Scottish Sun, die kopt dat Rangers ‘aan de verkeerde tafel aan het dineren’ was. ,,Giovanni Van Bronckhorst heeft nu een groot probleem", schrijft The Scotsman. ,,Rangers wankelen momenteel van haven naar haven als dronken zeilers.”

Geen excuses

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Zelf zocht Van Bronckhorst zocht niet naar excuses. ,,Dit is het niveau van deze competitie", sprak hij na afloop. ,,Dit is een harde en grote nederlaag. Ajax deed het uitstekend maar het verschil mag niet zo groot zijn. We zijn zeker voor rust weggespeeld.”

‘Gio, neem je rotzooi mee’, zongen de supporters van Ajax in de slotfase van het eenzijdige duel. De oud-trainer van Feyenoord hoorde het onbewogen aan. ,,Ajax strafte onze fouten genadeloos af. Maar wij hebben ook veel te veel fouten gemaakt. Net in de kleedkamer heb ik tegen mijn spelers gezegd: welkom in de Champions League.”

Van Bronckhorst was met Rangers FC te sterk voor PSV in de play-offs om een plaats in groepsfase. ,,Maar Ajax speelt al jaren met de grote teams mee in de Champions League”, zei hij. ,,Dat zag je ook nu. Ze zijn zo balvaardig en zetten de tegenstander ook veel eerder onder druk. Ze hebben echt een heel goede ploeg.”



Rangers FC verloor afgelopen zaterdag ook met 4-0 van Celtic. ,,Acht doelpunten tegen in twee duels is veel te veel”, mopperde Van Bronckhorst. ,,Dit moet snel veel beter.”

