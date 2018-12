Duarte en Zeneli blinken uit, hoge cijfers voor spelers Willem II

Door Nik Kok



Net als doelman Wellenreuther die een belangrijk aandeel had in de verrassende overwinning van zijn club Willem II op AZ. Zijn ploeggenoten Dan Crowley en Fran Sol kregen een 7,5. Net als Mimoun Mahi bij Groningen. Lerin Duarte was met een 8 de grote man bij Heracles.



Matige cijfers waren er voor de spelers van Vitesse en De Graafschap. De Vitesse-spelers Doekhi, Bero, Ødegaard en Darfalou kregen een 4 na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Emmen.

Excelsior – FC Utrecht 3-3

FC Utrecht: Jensen 6; Letschert 5,5, Janssen 5, Van der Maarel 5 (46. Venema 6); Klaiber 5,5, Van Overeem 5,5, Gustafson 5,5 Emanuelson 5; Van de Streek 5 (82. Görtler -); Kerk 6, Tannane 5,5 (90. Boussaid -).

Excelsior: Stevens 6,5; Fortes 6, Oude Kotte 6, Matthys 5,5, Burnet 5,5 (74. Van der Meer); Schouten 6,5 (53. Haspolat 5,5), Koolwijk 6,5 (61. El Hamdaoui -), Messaoud 6,5; Mahmudov 6, Ómarsson 6,5, Bruins 6,5.

Scheidsrechter Martens: 5.

Man of the match: De ervaren Luigi Bruins stuurde zijn club Excelsior aanvankelijk op weg naar een overwinning. Dat FC Utrecht toch nog terug kwam lag niet aan hem.

Volledig scherm Luigi Bruins in duel met Sander van de Streek (l). © ANP Pro Shots

Vitesse – FC Emmen 1-1

Vitesse: Eduardo 5; Karavaev 6, Thelander 5, Doekhi 4, Büttner 6; Serero 6,5, Ødegaard 4, Bero 4 (84. Bruns-); Beerens 5,5 (69. Foor -), Darfalou 4, Linssen 5.

FC Emmen: Scherpen 7; Klok 5, Veendorp 6, Bakker 6, Siekman 6, Cavlan 6,5; Bijl 5,5, Bannink 6 (85. Arias -), Chacon 5; Niemeijer 5 (77. Marinus-), Jansen 6,5 (90. Slagveer -).

Scheidsrechter Mulder: 7.

Man of the match: Na een paar moeizame maanden in de eredivisie was Kjell Scherpen zaterdagavond weer eens belangrijk voor FC Emmen. De doelman zorgde ervoor dat Vitesse maar één keer kon scoren in eigen huis.

Volledig scherm Kjell Scherpen ziet hoe Bryan Linssen een penalty mist. © ANP Pro Shots

AZ – Willem II 0-2

AZ: Bizot 6; Svensson 5,5, Hatzidiakos 4,5, Koopmeiners 5, Ouwejan 6; Maher 5,5, Til 5, Midtsjø 5 (46. Rotariu 5); Gudmundsson 5,5 (65, Bergsma 6), Seuntjens 5 (46. Druijff 5,5), Idrissi 6,5.

Willem II: Wellenreuther 8; Lewis 6,5, Heerkens 7, Meissner 6,5, Palacios 6; Anita 6, Crowley 7,5 (90. Özbiliz -), Llonch 6,5; Dankerlui 6,5 (73. Saddiki -), Sol 7,5 (90. Kristinsson -), Avdijaj 7.

Scheidsrechter Lindhout: 7.

Man of the match: In Alkmaar maakte Fran Sol als vanouds de Willem II-doelpunten terwijl Willem II-doelman Timon Wellenreuther er achterin mede voor zorgde dat AZ een handvol kansen om zeep hielp.

Volledig scherm Timon Wellenreuther probeert Albert Gudmundsson af te stoppen. © ANP Pro Shots

De Graafschap – PEC Zwolle 0-2

De Graafschap: Jurjus 4,5; Owusu 5,5, S. Nieuwpoort 5, Van de Pavert 6, L. Nieuwpoort - ; Olijve 5 (75. Burgzorg), El Jebli 5, Bakker 5; Van Mieghem 4 (67. Thomassen), Serrarens 4,5, Narsingh (24. Tutuarima 5).

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Van den Berg 6 (46. Flemming 5,5), Lam 6,5, Bouy 5,5, Paal 6; Dekker 6, Leemans 7, Namli 7,5; Ehizibue 7, Van Crooij 6, Van Duinen 5,5 (79. Elbers -).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6.

Man of match: Younes Namli droeg in Doetinchem verrassend de aanvoerdersband. Dat ging hem goed af. Ook in het nieuwe spelconcept van PEC kon hij uitblinken. Namli maakte ook de fraaie tweede PEC-treffer.

Volledig scherm Younes Namli in duel met Youssef El Jebli (r). © ANP Pro Shots

Heerenveen – Fortuna Sittard 3-1

Heerenveen: Hahn 6; Floranus 5,5, Høegh 6, Pierie 6,5, Woudenberg 6,5; Kobayashi 6, Rienstra 6, Vlap 6 (90. Bruijn -); Van Bergen 6 (81. Hornkamp -), Van Amersfoort 6,5, Zeneli 8 (87. Kongolo -).

Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Essers 4,5, Ninaj 5,5, Dammers 6, Pinto 6,5 (81. Ciss -); El Messaoudi 6 (69. Vidigal -), Diemers 6,5, Rodríguez 6; Semedo 5,5 (75. Novakovich -), Stokkers 6,5, Lamprou 6.

Scheidsrechter Kooij: 6.

Man of the match: Arber Zeneli heeft soms van die dagen dat bijna alles lukt. Tegen Fortuna Sittard zorgde hij zaterdagavond voor een constante dreiging. Hij benutte bovendien een strafschop en speelde een hoofdrol bij de derde treffer van Heerenveen.

Volledig scherm Arber Zeneli. © ANP Pro Shots

Ajax – ADO Den Haag 5-1

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5, De Ligt 7, Blind 6,5, Tagliafico 6,5; Van de Beek 6,5 (59. Wöber 6), De Jong 6,5; Neres 6,5, Labyad 6.5 (78. Sinkgraven -), Tadic 7; Huntelaar 6 (69. Dolberg -).

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Troupée 5, N. Kuipers 4,5, Bakker 5,5, Kanon 5, Meijers 6; Malone 5 (77. Falkenburg- ), Goossens 5,5 (69. Zhang -), Immers 5,5; Lorenzen 4,5 (46. Necid 5), Becker 5,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Matthijs de Ligt manifesteerde zich in de tweede helft zelfs als een soort buitenspeler bij Ajax. Achterin was hij weer subliem. In dertien wedstrijden pakte hij nog geen enkele kaart. Sowieso heeft hij in de afgelopen drie maanden pas twee overtredingen gemaakt. Tegen ADO maakte hij voor rust ook nog een fraaie treffer van afstand.

Volledig scherm Matthijs de Ligt blijft voor Tomas Necid. © ANP Pro Shots

Heracles – VVV 4-1

Heracles Almelo: Blaswich 6,5; Breukers 7, Rossmann 6,5, Van den Buijs 6,5, Van Hintum 7; Osman 6,5 (73. Van Nieff 6), Merkel 6,5, Duarte 8; Kuwas 7,5, Dalmau 7,5 (83. Konings), Peterson 7 (86. Dos Santos).

VVV: Unnerstall 5,5; Rutten 6, Promes 5,5 (62. Joosten 6), Röseler 6,5, Borgmann 6; Seuntjes 5,5, Van Bruggen 5,5, Susic 5,5; Opoku 5,5 (75. Samuelsen 6), Mlapa 5,5, Grot 5,5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6,5.

Man of the match: Van Lerin Duarte werd weinig goeds meer vernomen sinds hij afscheid moest nemen bij Ajax maar vandaag was hij de grote man in de ruime overwinning van Heracles op VVV. Hij scoorde ook voor het eerst sinds 2014 twee keer in één competitiewedstrijd.

Volledig scherm Lerin Duarte viert de zege op VVV met zijn zoontje. © ANP Pro Shots

FC Groningen - NAC 5-2

FC Groningen: Padt 5; Zeefuik 7, Te Wierik 6, Chabot 6,5, Handwerker 6; Doan 7, Memisevic 6,5, Reis 6, Warmerdam 5,5 (67. Mendes Moreira -); Hrustic 5,5 (86. Van de Looi -), Mahi 7,5 (88. Absalem -).

NAC: Van Leer 6,5; Sporkslede 5, Klomp 6 (81. Mühren -), Koch 5, Palmer-Brown 5, Mashart 5; Verschueren 5, Nijholt 6, Korte 5 (74. El Allouchi -); Rosheuvel 6, Te Vrede 6.

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: Sinds Mimoun Mahi weer een beetje de vorm van weleer terug aan het vinden is, is FC Groningen bezig om uit de degradatiezone te klimmen. Tegen NAC zorgde hij voor twee doelpunten en een puntgave assist op Zeefuik.



