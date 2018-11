Duel 48 van 2018 moet heel speciaal worden

Feyenoord in shock na handgemeen in kleedkamer van Onder 19

8:03 Giovanni van Bronckhorst omschreef het pakkend als ‘er is wel iets gebeurd met dat elftal afgelopen week’. De hoofdtrainer had het gisteren over het hoogste jeugdelftal van Feyenoord, de Onder 19, waar Dirk Kuyt dit seizoen de trainer is.