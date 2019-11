Duel FC Den Bosch tijdelijk stilgelegd: Excelsior-speler beledigd na sinterklaasliedjes en kraaiengeluiden uit publiek

FC Den Bosch – Excelsior is zondagmiddag tijdelijk gestaakt. Scheidsrechter Laurens Gerrets legde het duel in de Keuken Kampioen Divisie na 28 minuten stil omdat Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira zich racistisch bejegend voelde door de aanhang van de thuisclub. De club zegt in een reactie dat het voorval ‘een onnodig beladen sfeer’ heeft gekregen en dat er geen sprake is van racisme.

Er werden sinterklaasliedjes gezongen en kraaiengeluiden gemaakt in de hoek van het stadion richting de spelen Moreira. Dat laatste gebeurt vaker op de tribune van FC Den Bosch als de tegenpartij in de aanval is, om de spelers angst aan te jagen. Moreira raakte daar hevig door geëmotioneerd. De aanvaller moest door zijn ploeggenoten tot bedaren worden gebracht.

Voor Gerrets was de maat na 28 minuten vol. ,,Ik kreeg het bericht dat de nummer 18 van Excelsior emotioneel was’’, aldus de scheidsrechter bij FOX Sports. ,,Ik wilde hem in bescherming nemen, maar was voor mij niet bereikbaar. Het stopte daarna niet.’’

Reactie FC Den Bosch: ‘Onnodig beladen sfeer’

De Bossche club schrijft in een openbare reactie dat het voorval heeft gezorgd voor een onnodig beladen sfeer. ,,Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en of discriminatie extra gevoelig.” De club stelt dat de kraaiengeluiden dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. ,,Willekeurig de tegenstander, iedere buitenspeler van de tegenstander, die aan de kant van De Viert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat ‘getrakteerd’ op zo’n ‘kraaienconcert’.”

,,Hoewel een voetbalstadion, waar deze dan ook staat, altijd een afspiegeling is van een samenleving, betreuren wij het dat een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch.”

‘Schaam je kapot’

Op het moment dat beide ploegen naar binnen gingen stond het 1-1 door goals van Rai Vloet (0-1) en Ruben Rodriguez (1-1). Een kwartier na de hervatting was het uitgerekend Mendes Moreira die de 1-2 voor Excelsior binnenschoot. De speler vierde zijn treffer door pal voor de M-side te gaan staan juichen. ,,Schaam je kapot”, scandeerde de Bossche aanhang, terwijl Verbeek Mendes Moreira aansprak op zijn gedrag. Dat dreigde nog even uit te monden in een opstootje, maar uiteindelijk keerde de rust weer.

Sinterklaasintocht

Eerder op de dag kwamen supporters van FC Den Bosch ook in het nieuws. Supporters van FC Den Bosch probeerden bij de anti-pietdemonstranten te komen tijdens de sinterklaasintocht in de stad. Door een brug open te zetten werd dat verhinderd. Rond 13.30 uur vertrokken de tegenstanders van Zwarte Piet onder politiebegeleiding uit de stad.

