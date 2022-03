Duel Oranje met Denen eerste auditie voor WK-elftal dat Louis van Gaal al aan het boetseren is

Maandag negatief Forse domper voor Oranje: Louis van Gaal test positief op corona voor cruciale interland­week

Louis van Gaal is positief getest op het coronavirus. De bondscoach van Oranje moet in aanloop naar de oefenwedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag) in isolatie. Het is niet bekend of Van Gaal beide wedstrijden moet missen.

22 maart