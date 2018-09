Duel tussen Heerenveen en Heracles gaat gewoon door

Eerder op donderdag meldde SC Cambuur al dat de thuiswedstrijd tegen Telstar ook gespeeld wordt. Daarmee is voor vijf duels uit het betaalde voetbal al groen licht gegeven. Woensdag liet de KNVB weten dat De Graafschap - VVV-Venlo, Willem II - Excelsior en NAC Breda - Fortuna Sittard ook bij de aangekondigde cao-acties van de politie kunnen doorgaan. Over de andere wedstrijden uit het betaalde voetbal wordt nog een besluit genomen. Dat geldt ook voor FC Dordrecht - FC Twente. Woensdag was besloten dat er sowieso gevoetbald zou worden, maar Dordrecht meldde donderdag dat er een aanzienlijke kans is dat het duel toch niet doorgaat. Vrijdag, na overleg met de burgemeester, wordt een besluit genomen.