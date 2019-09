Duitsers balen stevig: ‘We hebben heel zwak gespeeld, Nederland was beter’

Löw was vanzelfsprekend teleurgesteld over het resultaat en vond de overwinning voor Nederland terecht: ,,Nederland was beter. We speelden onder ons niveau, we verloren veel ballen, we combineerden niet zoals we wilden en dat stelde Nederland in staat om hun spel te ontwikkelen, om druk uit te oefenen. Nederland speelt al twee of drie jaar samen en vanavond hadden ze betere automatismen dan wij. We hebben het vanavond niet laten zien op het veld en ik hoop op een reactie van de jongens maandag", verwijst de Duitse bondscoach naar het aankomende duel met Noord-Ierland. ,,Die wedstrijden moeten we winnen", aldus Löw.

Heel zwak

,,We hebben heel zwak gespeeld”, zei verdediger Niklas Süle. ,,Nederland was veel meer in balbezit dan wij, dat hadden we in een thuiswedstrijd nooit mogen toelaten.” Een ramp was het niet, vervolgde Süle. ,,We hebben een paar goede wedstrijden achter de rug en hebben daarvoor veel waardering gekregen. Het kan gebeuren dat het een keer minder gaat. Daar moeten we van leren.”



Tot de 3-2 voor Oranje was er volgens Serge Gnabry niets aan de hand voor Duitsland. ,,Helaas geven we bij 2-2 veel te gemakkelijk een doelpunt weg. Daarom hebben we verloren. Het had nooit mogen gebeuren.”