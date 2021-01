Dumfries: ‘Geen slecht resultaat, eerste helft biedt houvast’

,,Als je naar de tweede helft kijkt was dit wel terechte uitslag", startte de rechtsback bij ESPN aan zijn analyse. ,,We begonnen goed, eigenlijk precies zoals we wilden, maar op een gegeven moment voelde je dat zij sterker werden en beter in de wedstrijd kwamen. Daar moet je slimmer mee omgaan, maar 2-2 is gewoon terecht.”

Het was dit seizoen niet voor het eerst dat PSV naar mate de wedstrijd vorderde wat meer verval toonde. ,,Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Soms laten we wel verbetering zien, dat we de wedstrijd wat meer blijven controleren, maar je weet ook dat zij altijd kansen gaan creëren. Ik denk dat we iets slimmer met bepaalde situaties moeten omgaan en soms lukt dat niet, dan is het zuur dat je alsnog 2-2 speelt.”

,,Het was een open wedstrijd", vertelde Dumfries, die baalde van zijn rol in de 2-2. De aanvoerder kreeg de bal niet weggewerkt en daaruit volgde de gelijkmaker van Antony. Of Ajax fitter was? ,,Dat voelde ik niet per se. Je voelt natuurlijk wel dat je er weer even uit bent geweest, maar dat was denk ik niet dusdanig van invloed op deze wedstrijd. 2-2 is geen slecht resultaat, al kwamen we natuurlijk voor de winst. De eerste helft biedt in ieder geval houvast.”

