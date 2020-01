Dumfries na bekerechec PSV: Als ik het tegengif had zou ik het gebruiken

Nick Viergever wist het na de zoveelste klap voor PSV ook even niet meer. ,,Het is een repeterend verhaal. We laten onszelf en de fans vallen.”



PSV had goede hoop het nieuwe jaar sterk te beginnen. ,,We hebben in Qatar een uitstekend trainingskamp gehad. We begonnen met frisse energie en frisse moed. Dit is niet hoe je wilt beginnen”, aldus Viergever, die in Breda als linkerverdediger speelde.



NAC kwam kort na rust op voorsprong. PSV was daarna niet meer in staat wat terug te doen. ,,Bij tegenslag sluipt dat er blijkbaar bij ons in. Er gaan te veel dingen fout. Dit is zwaar onder ons niveau, het is beschamend.”