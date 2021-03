Dumfries na nieuwe nederlaag in topper: ‘Het is een repeterend verhaal’

Dumfries had er geen verklaring voor dat PSV na de rust in Alkmaar amper nog iets liet zien. ,,Er was weinig beweging meer aan de bal. Dit was echt een zware onvoldoende voor ons. We hebben het weer niet laten zien in een grote wedstrijd.”



Volgens Dumfries ligt het niet aan de motivatie bij PSV. ,,We doen er alles aan en we weten wat er op het spel staat. Die tweede plek is voor ons cruciaal. We hebben nog zeven wedstrijden en daarin moeten we laten zien dat we die tweede plek gewoon verdienen. Daar heb ik alle vertrouwen in, want aan onze mentaliteit ligt het niet.”