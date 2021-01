Dumfries na spektakelstuk tegen Sparta: ‘Tuurlijk had ik graag willen beginnen’

PSV kwam al vroeg op achterstand tegen Sparta. Maar direct na rust stelde de ploeg van trainer Roger Schmidt orde op zaken, door doelpunten van Donyell Malen en Noni Madueke. ,,Niet iedereen zat nog. Het ging heel snel”, vertelde Dumfries na afloop voor de camera van ESPN. ,,We werden steeds sterker en dan zie je dat we het kunnen omkeren.”

Dumfries begon tegen zijn oude ploeg Sparta op de bank, maar viel halverwege de tweede helft in voor Mauro Júnior. De 24-jarige verdediger had daar geen probleem mee. ,,Dat is een keuze van de trainer en ik ben professioneel genoeg om daarmee om te gaan. Tuurlijk had ik graag willen beginnen, maar ik respecteer zijn beslissing.”

Schimdt was daarvoor al genoodzaakt om een wissel door te voeren. Cody Gakpo viel namelijk opnieuw geblesseerd uit. Gakpo verliet afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) ook al vroegtijdig het veld. ,,Het was een blessure waar hij eerder al last van had”, refereerde Dumfries naar de eerder opgelopen enkelblessure van Gakpo. “Dat lag dus niet aan het veld, want het was behoorlijk glad vandaag.”