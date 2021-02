Dumfries na uitschakeling: ‘Echt heel zuur dat we dit in de laatste minuten weggeven’

,,Iedereen kan wel zien dat dit enorm veel pijn doet. In de eerste helft domineerden we en speelden we echt goed. In de tweede helft werden we teruggedrongen en kregen zij meer kansen. We bleven echter wel vechten en kwamen er een paar keer gevaarlijk uit in de counter, maar het is echt zuur dat we dit in de laatste minuten weggeven", zei Dumfries.



,,Je weet dat je tot de laatste minuut door moet gaan. Dan is het zuur dat het gebeurt. Ik heb het niet goed gezien, maar weet wel dat het niet mag gebeuren", doelt de aanvoerder op het doelpunt van Hassan. ,,We wilden doorgaan naar de volgende ronde. Wat rest is volle focus op de eredivisie en daar het maximale uithalen.”



Zondag rest voor PSV een competitiewedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers staan zes punten voor de Eindhovenaren.