Dumfries voorspelde in zijn schriftje al zijn debuut

Door Mikos Gouka



Misschien staat er in het schriftje van Denzel Dumfries (22) ook nog wel dat hij ooit een eigen talkshow ambieert. De jonge verdediger van PSV debuteerde zaterdag ijzersterk in het Nederlands elftal, in de thuiswedstrijd tegen Duitsland. Maar hij liet ook na afloop een verpletterende indruk achter. De rechtsback stapte van camera naar camera, van journalist naar journalist en vertelde overal trots zijn verhaal. Met een brede glimlach.



Zijn verhaal is dat van een voetballer die vier jaar geleden nog bij de amateurs van Barendrecht speelde en zaterdag in de Arena de Duitse aanvalslinie in toom hield. Een 3-0 winst tegen de wereldkampioen van 2014, een haasje als beloning voor zijn debuut en een ferme schouderklap van bondscoach Ronald Koeman.



,,En bijna een assist’’, zei Dumfries, doelend op zijn messcherpe voorzet kort na de 1-0 van Virgil van Dijk. De Duitse back Mat­thias Ginter was net op tijd bij de bal om een treffer van Ryan Babel te voorkomen. ,,Het scheelde zo’n klein stukje, daar baal ik van.’’